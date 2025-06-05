Tosya\'da Tırla Çarpışan Otomobil Takla Attı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tırın dorsesine çarpan otomobilin takla attığı kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde seyir halindeki, sürücüsü tespit edilemeyen 25 AEJ 127 plakalı Toyota marka otomobil, aynı yönde seyir halinde olan S.A. yönetimindeki 27 ATJ 35 plakalı tırın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla attı.
Kazada otomobilde bulunan İ.E., Z.E., R.E., H.E. ve Ş.E. yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU
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