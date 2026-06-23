Tosya\'da Üç Tekerlekli Motosiklet Kazası

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde üç tekerlekli motosikletten düşen kadın yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi Bahçeli Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K., seyir halinde olduğu 37 ADD 678 plakalı üç tekerlekli elektrikli motosikletten dengesini kaybederek düştü. Yaralanan sürücü, kaza yerine çağrılan sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU