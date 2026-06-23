Tosya'da Üç Tekerlekli Motosiklet Kazası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tosya'da Üç Tekerlekli Motosiklet Kazası

Tosya\'da Üç Tekerlekli Motosiklet Kazası
23.06.2026 21:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tosya'da üç tekerlekli motosikletten düşen kadın yaralandı, tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde üç tekerlekli motosikletten düşen kadın yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi Bahçeli Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K., seyir halinde olduğu 37 ADD 678 plakalı üç tekerlekli elektrikli motosikletten dengesini kaybederek düştü. Yaralanan sürücü, kaza yerine çağrılan sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tosya'da Üç Tekerlekli Motosiklet Kazası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünye Kalesi Ziyarete Açıldı Ünye Kalesi Ziyarete Açıldı
Doğal gazı açarak intihar girişiminde bulunan şahıs hastanede tedavi altına alındı Doğal gazı açarak intihar girişiminde bulunan şahıs hastanede tedavi altına alındı
Çocukların maçında veliler birbirine girdi Çocukların maçında veliler birbirine girdi
Bayhan konserinde kaza: 3 yaralı Bayhan konserinde kaza: 3 yaralı
Trump, İran’a yine rest çekti: Anlaşmaya uymazlarsa yapmam gerekeni yaparım Trump, İran'a yine rest çekti: Anlaşmaya uymazlarsa yapmam gerekeni yaparım
Kanada’daki silahlı saldırıda polisin bir sivili vurduğu anlar kamerada Kanada'daki silahlı saldırıda polisin bir sivili vurduğu anlar kamerada

21:06
Okan Buruk gözünü Süper Lig’in yıldızına dikti
Okan Buruk gözünü Süper Lig'in yıldızına dikti
20:29
Messi’nin gollerine hiç tepki vermeyen IShowSpeed, Ronaldo’nun golünde bakın ne yaptı
Messi'nin gollerine hiç tepki vermeyen IShowSpeed, Ronaldo'nun golünde bakın ne yaptı
20:21
Tutuklanan Adalar ve Silifke Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı
Tutuklanan Adalar ve Silifke Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı
19:56
Şişli’de metrobüs istasyonunda gizlice kadın fotoğrafı çeken şüpheliye vatandaş müdahale etti
Şişli’de metrobüs istasyonunda gizlice kadın fotoğrafı çeken şüpheliye vatandaş müdahale etti
19:15
İki şehirde İHA alarmı Biri eve düştü, diğerini vatandaşlar buldu
İki şehirde İHA alarmı! Biri eve düştü, diğerini vatandaşlar buldu
18:50
Hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlar dikkat Ağır hapis cezası geliyor
Hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlar dikkat! Ağır hapis cezası geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 21:47:00. #7.12#
SON DAKİKA: Tosya'da Üç Tekerlekli Motosiklet Kazası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.