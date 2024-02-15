Tosya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika
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Tosya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Tosya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan bir ikamette yapılan aramada 83 gram metamfetamin ve extacy hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

15.02.2024 13:36
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde jandarma ekiplerince bir ikamette yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede Kastamonu'nun Tosya ilçesinde A.E. isimli şahsın üzerinde ve ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada paketler halinde hazırlanmış 83 gram metamfetamin ve extacy hap ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Tosya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika
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