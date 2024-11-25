Tosya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde tespiti yapılan iki ikamet ve bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 220 mililitre uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen sıvı, 3 adet uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ile bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli de tutuklandı. - ÇORUM