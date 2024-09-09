Trabzon'da Şehit Üsteğmen Acısı - Son Dakika
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Trabzon'da Şehit Üsteğmen Acısı

Kuzey Irak'ta teröristlerle girilen çatışmada Trabzonlu Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar şehit oldu. Ailesine acı haber verilirken, şehidin evi ve çevresi Türk bayraklarıyla donatıldı. Cenazesi, yarın Köprübaşı ilçesinde ikindi namazının ardından defnedilecek.

09.09.2024 21:45
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Trabzon'a şehit ateşi düştü

TRABZON - Trabzonlu Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar bu sabah Kuzey Irak'ta Aşin köyü kırsalında yürütülen operasyonda teröristlerle girilen çıkan çatışmada şehit oldu. Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın şehit haberi Trabzon'un Sürmene ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Şehit Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın ilçenin Yemişli Mahallesi'nde oturan babası Ali Yılmaz ile annesi Havva Ayar'a acı haber bu sabah verilirken, haberi duyan şehidin akrabaları ve komşuları da eve akın etti. Şehit evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Bekar olduğu öğrenilen şehit Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın cenazesi bugün askeri uçakla Trabzon Havalimanı'na getirilecek.

Şehit üsteğmen yarın baba ocağı Köprübaşı ilçesinde ikindi namazına müteakip Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından aynı yerdeki aile kabristanına defnedilecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Trabzon'da Şehit Üsteğmen Acısı - Son Dakika


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