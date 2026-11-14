Trabzon Araklı'da çıkan yangın iki kişiye ait evi kullanılamaz hale getirdi - Son Dakika
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Trabzon Araklı'da çıkan yangın iki kişiye ait evi kullanılamaz hale getirdi

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Trabzon Araklı\'da çıkan yangın iki kişiye ait evi kullanılamaz hale getirdi
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Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Pervane Mahallesi Güney mevkisinde çıkan yangında iki kişiye ait ev tamamen kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, jandarma inceleme başlattı.

Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Pervane Mahallesi'nin Güney mevkisinde çıkan yangında, Mehmet Türkyılmaz ve Osman Türkyılmaz'a ait olduğu öğrenilen ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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