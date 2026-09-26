Trabzon Arsin'de motosiklet trafik levhasına çarptı, 17 yaşındaki sürücü yaralandı - Son Dakika
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Trabzon Arsin'de motosiklet trafik levhasına çarptı, 17 yaşındaki sürücü yaralandı

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Trabzon Arsin\'de motosiklet trafik levhasına çarptı, 17 yaşındaki sürücü yaralandı
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Trabzon Arsin'de 17 yaşındaki sürücünün kullandığı motosiklet kontrolden çıkıp trafik levhasına çarptı; sürücü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken yaralı sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı; durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Trabzon'un Arsin ilçesinde motosikletin yol kenarındaki trafik levhasına çarpması sonucu meydana gelen kazada 17 yaşındaki sürücü M.T. yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, çevredeki vatandaşların yaralı sürücünün yardımına koştuğu görüldü.

Kaza, akşam saatlerinde Arsin ilçesi Yanbolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 17 yaşındaki M.T.'nin kullandığı motosiklet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki trafik levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü metrelerce savrularak yaralandı.

Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin yol kenarındaki levhaya çarpmasının ardından çevredeki vatandaşların yaralı sürücünün yanına gelerek yardım etmeye çalıştığı görüldü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Mete'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Trabzon Arsin'de motosiklet trafik levhasına çarptı, 17 yaşındaki sürücü yaralandı - Son Dakika
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