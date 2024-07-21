Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sümela Manastırı çevresindeki kaçak yapıları kaldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sümela Manastırı çevresindeki kaçak yapıları kaldırdı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sümela Manastırı çevresindeki kaçak yapıları kaldırdı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Sümela Manastırı çevresinde seyyar satış yapanlara müdahale ederek, görüntü kirliliği yaratan 12 kaçak yapıyı kaldırdı.

21.07.2024 11:24  Güncelleme: 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri Sümela Manastırı çevresinde seyyar satış yapanlara müdahale etti ve görüntü kirliliği yaratan derme çatma 12 kaçak yapıyı kaldırdı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, turizmin cazibe merkezi konumundaki noktalara büyük hassasiyet gösteriyor. Uzungöl'de denetimler aralıksız sürerken, dünyaca ünlü Sümela Manastırı çevresindeki seyyar satıcılara ve izinsiz yapılaşmaya da müdahale edildi. Zabıta ekiplerinin jandarma ile koordineli şekilde yaptığı denetimler sonucunda Sümela Manastırı girişindeki 3 seyyar satış yeri dahil olmak üzere toplam 12 kaçak yapı kaldırıldı. Yapılan çalışmayla manastırın giriş bölgesi seyyar satıcılardan temizlendi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, "Şehrimizin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Sümela Manastırı ve çevresindeki alanların korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu doğrultuda, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz, jandarma ekipleri ile koordineli bir şekilde Sümela Manastırı çevresinde izinsiz yapılaşma ve seyyar satıcılara yönelik geniş çaplı bir temizlik operasyonu gerçekleştirdi. Manastırın giriş bölgesi tamamen seyyar satıcılardan temizlenmiş ve ziyaretçilerin daha rahat ve huzurlu bir şekilde gezebileceği ortam oluşturulmuştur" - TRABZON

Kaynak: İHA

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon, Zabıta, Turizm, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sümela Manastırı çevresindeki kaçak yapıları kaldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:13 Emeklilik sistemi değişiyor mu Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti
12:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türkiye’yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur
11:30 Özel emeklilere söz verdi: İktidara geldiğimizde maaşlarınız ikinci ayda asgari ücret seviyesine çıkacak Özel emeklilere söz verdi: İktidara geldiğimizde maaşlarınız ikinci ayda asgari ücret seviyesine çıkacak
10:30 İsrail, Yemen’i ilk kez hedef aldı Hava saldırısında 3 kişi öldü, 87 kişi yaralandı İsrail, Yemen'i ilk kez hedef aldı! Hava saldırısında 3 kişi öldü, 87 kişi yaralandı
09:40 Yeni anayasa görüşmeleri tamamlandı Demokrat Parti, Kurtulmuş ile masaya oturmayı reddetti Yeni anayasa görüşmeleri tamamlandı! Demokrat Parti, Kurtulmuş ile masaya oturmayı reddetti
11:45 Liverpool, Barış Alper Yılmaz için 30 milyon euroyu gözden çıkardı Liverpool, Barış Alper Yılmaz için 30 milyon euroyu gözden çıkardı
11:25 Otomobil 3 metre yüksekten düştü: 1’i ağır, 5 yaralı Otomobil 3 metre yüksekten düştü: 1'i ağır, 5 yaralı
11:02 Ülkeyi sarsan katliam gibi kaza Hatalı sollama sonucu 22 kişi öldü, 16 kişi yaralandı Ülkeyi sarsan katliam gibi kaza! Hatalı sollama sonucu 22 kişi öldü, 16 kişi yaralandı
10:55 Beşiktaş’ta Amartey krizi Arabistan’a gitmek istemedi, uçağa binmedi Beşiktaş'ta Amartey krizi! Arabistan'a gitmek istemedi, uçağa binmedi
10:40 Halı sahada kahreden olay Kale direği 4 yaşındaki çocuğun sonu oldu Halı sahada kahreden olay! Kale direği 4 yaşındaki çocuğun sonu oldu
10:21 Türkiye’nin günlerdir tartıştığı yasa teklifi yaşlı kadına sinir krizi geçirtti Türkiye'nin günlerdir tartıştığı yasa teklifi yaşlı kadına sinir krizi geçirtti
10:15 Galatasaray, Wendel için kesenin ağzını açtı Transfer gerçekleşirse Süper Lig rekoru kırılacak Galatasaray, Wendel için kesenin ağzını açtı! Transfer gerçekleşirse Süper Lig rekoru kırılacak
10:10 İnsan aklıyla dalga geçiyorlar Bodrum’da bir sandviçi 380 TL’den satmaya başladılar İnsan aklıyla dalga geçiyorlar! Bodrum'da bir sandviçi 380 TL'den satmaya başladılar
09:14 Mourinho’nun bir telefonu yetti Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini bitirdi Mourinho'nun bir telefonu yetti! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini bitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2024 12:33:47. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sümela Manastırı çevresindeki kaçak yapıları kaldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement