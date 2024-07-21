Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sümela Manastırı çevresindeki kaçak yapıları kaldırdı

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Trabzon Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri Sümela Manastırı çevresinde seyyar satış yapanlara müdahale etti ve görüntü kirliliği yaratan derme çatma 12 kaçak yapıyı kaldırdı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, turizmin cazibe merkezi konumundaki noktalara büyük hassasiyet gösteriyor. Uzungöl'de denetimler aralıksız sürerken, dünyaca ünlü Sümela Manastırı çevresindeki seyyar satıcılara ve izinsiz yapılaşmaya da müdahale edildi. Zabıta ekiplerinin jandarma ile koordineli şekilde yaptığı denetimler sonucunda Sümela Manastırı girişindeki 3 seyyar satış yeri dahil olmak üzere toplam 12 kaçak yapı kaldırıldı. Yapılan çalışmayla manastırın giriş bölgesi seyyar satıcılardan temizlendi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, "Şehrimizin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Sümela Manastırı ve çevresindeki alanların korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu doğrultuda, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz, jandarma ekipleri ile koordineli bir şekilde Sümela Manastırı çevresinde izinsiz yapılaşma ve seyyar satıcılara yönelik geniş çaplı bir temizlik operasyonu gerçekleştirdi. Manastırın giriş bölgesi tamamen seyyar satıcılardan temizlenmiş ve ziyaretçilerin daha rahat ve huzurlu bir şekilde gezebileceği ortam oluşturulmuştur" - TRABZON