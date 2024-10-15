Trabzon'da 2025 Tercüman Bilirkişi Alımı Duyurusu

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Trabzon Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu 2025 yılı tercüman bilirkişi alımı yapacağını duyurdu.

Edinilen bilgiye göre, soruşturma veya kovuşturma evresinde meramını anlatabilecek ölçüde Türkçe bilmeyen ya da engelli olan mağdur, tanık, şüpheli veya sanığın iddia veya savunmaya ilişkin beyanlarının, kovuşturma evresinde iddianamenin okunması ve esas hakkındaki mütaalanın verilmesi üzerine sanığın kendisini daha iyi ifade edebileceğini beyan ettiği başka bir dilde yapacağı sözlü savunmasının, Türkçe'ye çevrilmesi için Trabzon Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca düzenlenecek 2025 yılı tercüman bilirkişi listesine başvuruların başladığı öğrenildi.

'https://trabzon.adalet.gov.tr/2025-yili-tercuman-bilirkisi-ilani' adresinde yayımlanan tercüman bilirkişi ilanına göre tercüman bilirkişi olarak listeye kaydolmak isteyenlerin başvurularını 31 Ekim 2024 Perşembe günü mesai bitimine kadar yapmaları gerekiyor.

Tercüman bilirkişi olarak görev yapmak isteyenlerin 'trabzon.adalet.gov.tr' internet adresinde yayımlanan bilirkişilik ilan metninin ekinde bulunan başvuru formu, adres beyanı, dil beyanı ve diğer istenilen belgelerle birlikte şahsen Trabzon'un Yomra ilçesinde bulunan Trabzon Adalet Sarayı yerleşkesindeki Trabzon Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına müracaat etmeleri gerektiği ifade edildi. - TRABZON