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Trabzon Araklı'da 5 Katlı Apartmanın 4. Katında Yangın Çıktı - Son Dakika
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Trabzon Araklı'da 5 Katlı Apartmanın 4. Katında Yangın Çıktı

Trabzon'un Araklı ilçesinde bulunan bir apartmanın 4. katında çıkan yangın paniğe neden oldu. İbrahim Soyyiğit'e ait boş dairede çıkan yangına Araklı itfaiye ekipleri müdahale etti ve yangın diğer katlara sıçramadan söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor ve olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Trabzon Araklı\'da 5 Katlı Apartmanın 4. Katında Yangın Çıktı
20.01.2024 - 17:39,
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Trabzon'un Araklı ilçesinde 5 katlı bir apartmanın 4. katında çıkan yangın korkuttu.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Karaca Sokağı'nda 5 katlı bir apartmanın 4. katında İbrahim Soyyiğit'e ait dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kimsenin olmadığı boş dairede çıkan yangına Araklı itfaiye ekipleri müdahale ederken, yangın diğer katlara sıçramadan söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Trabzon Araklı'da 5 Katlı Apartmanın 4. Katında Yangın Çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon Araklı'da 5 Katlı Apartmanın 4. Katında Yangın Çıktı - Son Dakika
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