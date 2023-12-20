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Trabzon'da açık GSM hatlarına operasyon

Trabzon'da bir iş yerinde 479 farklı şahsın kimlik bilgileri üzerinden açılarak satışa sunulan açık GSM hatlarına polis ekipleri el koydu. İş yerinde yapılan aramada 479 adet açık GSM hattı ele geçirildi.

Trabzon\'da açık GSM hatlarına operasyon
20.12.2023 - 10:27,
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Trabzon'da bir iş yerinde 479 farklı şahsın kimlik bilgileri üzerinden açılarak satışa sunulan açık GSM hatlarına polis ekipleri el koydu.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri S.K. isimli şahsın iş yerinde yapılan aramada 479 adet farklı şahıslar üzerine açılarak satışa arz edilen 'Açık GSM hattı' ele geçirildi. Şahıs hakkında 5809 sayılı kanun kapsamında adli soruşturma başlatıldı. - TRABZON

Kaynak: İHA
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Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Trabzon, Güvenlik, Suç, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da açık GSM hatlarına operasyon - Son Dakika
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