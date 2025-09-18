Trabzon\'da Alışveriş Merkezinde Yangın Yeniden Alevlendi

Trabzon'un Akçaabat ilçesinin Darıca mahallesinde 'Deppo' isimli alışveriş merkezinde yangın söndürme çalışmaları sırasında yangın yeniden alevlendi, alevler tüm binayı sardı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Darıca mahallesindeki 'Deppo' isimli alışveriş merkezinin depo kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle yoğun siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, yangına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Bir süre kontrol altına alınan yangın öğle saatlerinde depo içinde farklı noktalara sıçrayınca yangın yeniden alevlenerek tüm AVM'yi sardı. Yangın nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu da ulaşıma kapatılırken, yangın söndürme çalışmaları güçlükle sürdürülüyor. - TRABZON