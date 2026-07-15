Trabzon'da belden aşağısı toprak altında kalan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Trabzon'da belden aşağısı toprak altında kalan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Trabzon\'da belden aşağısı toprak altında kalan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı
15.07.2026 12:14  Güncelleme: 12:16
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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde alt yapı çalışması sırasında toprak kayması sonucu belden aşağısı toprak altında kalan işçi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. İşçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde alt yapı çalışması sırasında belden aşağısı toprak altında kalan işçi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Akçaabat ilçesi Dürbinar Mahallesi'nde akar borusu için yürütülen çalışma sırasında toprak kayması meydana geldi. Belden aşağısı toprak altında kalan işçi Z.A.'nın kurtarılması için itfaiyeden yardım istendi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Akçaabat İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, işçiyi bulunduğu yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Z.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Trabzon'da belden aşağısı toprak altında kalan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

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