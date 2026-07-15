Trabzon\'da belden aşağısı toprak altında kalan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde alt yapı çalışması sırasında belden aşağısı toprak altında kalan işçi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Akçaabat ilçesi Dürbinar Mahallesi'nde akar borusu için yürütülen çalışma sırasında toprak kayması meydana geldi. Belden aşağısı toprak altında kalan işçi Z.A.'nın kurtarılması için itfaiyeden yardım istendi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Akçaabat İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, işçiyi bulunduğu yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Z.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - TRABZON