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Trabzon'da apartmanın 4'üncü katı alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Trabzon'da apartmanın 4'üncü katı alevlere teslim oldu

Trabzon'un Araklı ilçesinde 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında çıkan yangın korkuttu. İbrahim Soyyiğit'e ait boş dairede çıkan yangına Araklı itfaiye ekipleri müdahale etti ve yangın diğer katlara sıçramadan söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.

Trabzon\'da apartmanın 4\'üncü katı alevlere teslim oldu
20.01.2024 - 20:09,
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Trabzon'da apartmanın 4'üncü katı alevlere teslim oldu

TRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesinde 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında çıkan yangın korkuttu.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Karaca Sokağı'nda 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında İbrahim Soyyiğit'e ait dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kimsenin olmadığı boş dairede çıkan yangına Araklı itfaiye ekipleri müdahale ederken, yangın diğer katlara sıçramadan söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Trabzon'da apartmanın 4'üncü katı alevlere teslim oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'da apartmanın 4'üncü katı alevlere teslim oldu - Son Dakika
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