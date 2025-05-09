Trabzon'da Boğulma Faciası: 2 Çocuk Hayatını Kaybetti

Trabzon'da serinlemek için girdikleri denizde boğularak ölen 2 çocuğun kimlikleri belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Akçaabat ilçesinin Söğütlü mahallesinde bugün öğleden sonra serinlemek için denize giren iki çocuğun kaybolduğu bilgisinin 112'ye ekiplerine ulaşmasının ardından bölgeye Sahil Güvenlik ve deniz polisi ekipleri gönderildi. Ekiplerin karadan ve denizden yaptığı arama çalışmaları sonrasında 2 çocuğun cansız bedenleri dalgıçlar tarafından kıyıya çıkartıldı. Hayatını kaybeden 2 çocuğun kimliklerinin Söğütlü Ortaokulu öğrencisi Çınar Karbuz (14) ile lise öğrencisi Tolgahan Bıçak (15) oldukları öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON