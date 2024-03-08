Trabzon merkezli 9 ilde düzenlenen change oto operasyonunda gözaltına alınan 26 kişiden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Alınan bilgiye göre, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ağır hasarlı araçların satın alınarak yurtdışından getirilen araçlarla change yapılıp satılmak suretiyle haksız kazanç elde edilmesi ve belgede sahtecilik yapılması olayıyla ilgili olarak başlatılan soruşturma çerçevesinde change olduğu tespit edilen 22 araç Trabzon, 2 araç Giresun, 1 araç Ordu, 8 araç İstanbul, 1 araç İzmir, 1 araç Şanlıurfa, 1 araç Kayseri, 1 araç Antalya ve 1 araç Erzurum olmak üzere toplam 38 araç tespit edildi.
Güvenlik güçlerine verilen arama, el koyma ve gözaltı kararı doğrultusunda Trabzon ilinde 17 şüpheli, İstanbul ilinde 8 şüpheli, Kocaeli ilinde 1 şüpheli olmak üzere toplamda 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüpheli hakkında ise mahkemece yakalama kararı çıkartıldı.
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen gözaltı kararı doğrultusunda Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonuyla Trabzon, İstanbul ve Kocaeli illerinde gözaltına alınan 14 şüpheli ile Trabzon Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen M.S.İ., Y.B., Z.E.E., S.B. ve H.S. adlı şüpheliler adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. B.D., İ.Y., S.B., B.S., B.Ş., G.Ö. ve L.Ü. adlı şüpheliler ise "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet, Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından Trabzon Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON
Son Dakika › 3.Sayfa › Trabzon'da Change Oto Operasyonunda 7 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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