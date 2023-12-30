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Trabzon'da Genç, Dolandırıcı Eskortlara 100 Bin Lirasını Kaptırdı - Son Dakika
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Trabzon'da Genç, Dolandırıcı Eskortlara 100 Bin Lirasını Kaptırdı

Trabzon'da 19 yaşındaki bir genç, internetten tanıştığı bir eskortla geçirmeyi planladığı yılbaşı gecesi hayalini kabusa dönüştürdü. Genç, eskort kadına 100 bin lira verdi ancak kadın paranın hesabına geçtikten sonra telefonlarına çıkmayarak dolandırma gerçekleştirdi. Genç, polise başvurarak dolandırıldığı şikayetinde bulundu ve Trabzon Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Trabzon\'da Genç, Dolandırıcı Eskortlara 100 Bin Lirasını Kaptırdı
30.12.2023 - 09:52,
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Trabzon'da 19 yaşında bir gencin internetten tanıştığı bir eskortla geçirmeyi planladığı yılbaşı gecesi hayali kabusa dönüştü. Genç, dolandırıcı eskortlara 100 bin lirasını kaptırdı.

Alınan bilgiye göre, 19 yaşındaki M.T. yılbaşı gecesi için internet ortamında gördüğü eskort ilanına tıklayarak ilanda yer alan kadınla irtibata geçti. Kendisi ile görüşmek isteyen M.T.'den 100 bin talep eden ve verdiği hesap numarasına parayı çıkartmasını isteyen kadın, paranın hesabına geçmesinin ardından M.T.'nin telefonlarına çıkmayarak telefonunu kapattı. Eskort kadına tüm çabalarına rağmen ulaşamayan genç polise başvurarak dolandırıldığı şikayetinde bulundu. Trabzon Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. - TRABZON

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Trabzon'da Genç, Dolandırıcı Eskortlara 100 Bin Lirasını Kaptırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'da Genç, Dolandırıcı Eskortlara 100 Bin Lirasını Kaptırdı - Son Dakika
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