Trabzon'da korkunç kaza: 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Trabzon'da korkunç kaza: 6 kişi yaralandı

Trabzon\'da korkunç kaza: 6 kişi yaralandı

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve araçlar hurdaya döndü. Kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve tedavileri devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

25.02.2024 23:02
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Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralanırken, araçlar hurdaya döndü.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinden Vakfıkebir ilçesi yönüne giden K.B. (23) yönetimindeki otomobil, Vakfıkebir Devlet Hastanesi mevkiinde içinde 5 kişinin bulunduğu 61 AGG 070 plakalı otomobile çarptı. Kazada hurdaya dönen araçlardaki 6 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücü K.B. Akçaabat Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer 5 yaralı da hastanelere kaldırıldı. Henüz kimliği belirlenemeyen 3 yaralının tedavileri sürerken, durumu ağır olan 61 AGG 070 plakalı araçtaki yaralılar A.O.K. (15) ve M.K.'nın (22) ise kaldırıldıkları hastanede entübe edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Trabzon'da korkunç kaza: 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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