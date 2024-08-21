Trabzon'da kundaklama sonucu 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Trabzon'da kundaklama sonucu 3 kişi hayatını kaybetti

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Trabzon'un Araklı ilçesinde bir yayla evinde çıkan yangın sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Olayın zanlısı, önce bıçakla evdeki kişileri öldürdü, ardından evi ateşe verdi.

21.08.2024 20:00
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Önce bıçaklamışlar sonra evi ateşe vermişler

TRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesi Hacovid Yaylasında kundaklama sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada olayın zanlısı 3 kişinin önce bıçakla evdeki 3 kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü ardından da evi ateşe verdiği kaydedildi.

Savcılık açıklamasında "Saat 05.30 sıralarında Trabzon ili Araklı ilçesi Kayacık Mahallesine bağlı Hacovid Yaylasında bir yayla evinde çıkan yangın olayında evde ikamet eden G.A., K.A., ve A.A. adlı vatandaşlarımızın vefat etmesi olayıyla ilgili olarak;

Araklı Cumhuriyet Başsavcılığınca olayın öğrenilmesi üzerine derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış ve yürütülen soruşturma kapsamında, vefat eden G.A., K.A., ve A.A.'nın aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan ve akrabaları olan şüpheliler M.A., M.A. ve suça sürüklenen çocuk A.A. tarafından öldürüldükleri tespit edilmiştir.

Araklı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda şüpheliler M.A., M.A. ve suça sürüklenen çocuk A.A. Trabzon İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince gözaltına alınmıştır. Şüpheliler ve suça sürüklenen çocuğun öldürme eyleminde kullandıkları bir adet bıçak ise olay yerine yakın bir arazide bulunarak muhafaza altına alınmıştır. Vefat eden vatandaşlarımızın ölü muayene ve klasik otopsi işlemleri devam etmekte olup; olayla ilgili soruşturma titizlikle sürdürülmektedir"denildi.

Trabzon\'da kundaklama sonucu 3 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Trabzon'da kundaklama sonucu 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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