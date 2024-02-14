Trabzon'da sahte alkollü içki imal eden şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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Trabzon'da sahte alkollü içki imal eden şahıs gözaltına alındı

Trabzon\'da sahte alkollü içki imal eden şahıs gözaltına alındı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 73 yaşındaki bir şahıs, sahte alkollü içki imal ettiği ve piyasaya sürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, şahsın evinde 25 litre bandrolsüz etil alkol, 5 litre sahte viski, 28 litre sahte rakı ve 2 şişe anason aroması ele geçirildi. H.A. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

14.02.2024 10:42
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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 73 yaşındaki bir şahıs sahte alkollü içki imal ettiği ve piyasaya sürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Derecik mahallesinde H.A. (73) isimli şahısın evinde sahte alkollü içki imal ettiği ve piyasaya sürdüğü belirlendi. Şahsın evine jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon neticesinde 25 litre bandrolsüz etil alkol, 5 litre sahte viski, 28 litre sahte rakı, 2 şişe anason aroması ele geçirildi. Gözaltına alınan H.A. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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