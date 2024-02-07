Trabzon\'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Gözaltına Alındı

3.Sayfa

Trabzon'da jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu saha araştırmaları sonucu Ortahisar ilçesinde ikamet eden H.Y. (38) isimli şahsın ikametinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı tespit edildi. Şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada 11 gram kubar esrar, 13 gram bonzai, 15 gram metamfetamin ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli H.Y. hakkında adli işlemlerin sürdüğü belirtildi. - TRABZON