Trabzon'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 14 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzon'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 14 Tutuklama

Trabzon\'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 14 Tutuklama
23.06.2026 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da düzenlenen operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı, 14'ü tutuklandı. 1,5 milyar TL işlem hacmi belirlendi.

Trabzon merkezli 11 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Trabzon Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü planlı bir çalışma yürüttü. MASAK ekipleri şüphelilere ait hesapları geriye dönük incelerken, incelemelerde 1,5 milyar TL'lik işlem hacmi belirlendi. Trabzon merkezli operasyon tam 11 ayrı ile yayıldı. Operasyonda 51 ekip ve 204 personel ile 46 adrese baskın yapıldı. 34 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şahıslar hakkında "7258 Sayılı Kanun: Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, TCK 282: Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu ve TCK 158/1-f: Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarından işlem yapıldı.

Yapılan baskınlarda 50 adet cep telefonu, 60 adet sim kart,6 adet hard disk,13 adet bilgisayar, 5 tablet, 41 adet başkalarına ait banka kartı ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltı sonrasında 34 şahıs adliyeye sevk edilirken, 5 şüpheli şahıs Cumhuriyet Savcılığınca ifadelerinin ardından, 15 şüpheli şahıs ise nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 14 şüpheli şahıs ise sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiı. - TRABZON

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, 3. Sayfa, Trabzon, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trabzon'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 14 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mardin’de otomobilin çarptığı 78 yaşındaki kadın hayatını kaybetti Mardin'de otomobilin çarptığı 78 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Yanlışlıkla tiner içen 3 yaşındaki çocuk hastanelik oldu Yanlışlıkla tiner içen 3 yaşındaki çocuk hastanelik oldu
Zıpkınla balık avlarken kayalıklara sıkışarak hayatını kaybetti Zıpkınla balık avlarken kayalıklara sıkışarak hayatını kaybetti
Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine tehdit mesajları gönderen sanığa 7 yıl 20 gün hapis cezası Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine tehdit mesajları gönderen sanığa 7 yıl 20 gün hapis cezası
Zonguldak’ta sağlık memuru evinde ölü bulundu Zonguldak'ta sağlık memuru evinde ölü bulundu
Taşacak Bu Deniz’de yaprak dökümü Gezep’ten sonra bir isim daha veda etti Taşacak Bu Deniz'de yaprak dökümü! Gezep'ten sonra bir isim daha veda etti

10:25
CHP’nin kalesi İzmir’de Özgür Özel’in fotoğraflarını ayaklar altına alıp parçaladılar
CHP'nin kalesi İzmir'de Özgür Özel'in fotoğraflarını ayaklar altına alıp parçaladılar
10:23
Ankara kulisleri bunu konuşuyor Demirtaş’ın tahliyesi için yeni tarih
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! Demirtaş'ın tahliyesi için yeni tarih
10:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dönemin en sert talimatı Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dönemin en sert talimatı! Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti
10:03
Avrupa’da ejderha sıcakları alarmı 25 bin kişi hayatını kaybedebilir
Avrupa'da ejderha sıcakları alarmı! 25 bin kişi hayatını kaybedebilir
09:40
Fenerbahçe’de kıyım başladı İki yıldıza “Güle güle“ dediler
Fenerbahçe'de kıyım başladı! İki yıldıza "Güle güle" dediler
09:08
Milli Takım’a siyahi forvet İngiltere’yi sallayan isim geliyor
Milli Takım'a siyahi forvet! İngiltere'yi sallayan isim geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 10:54:02. #7.12#
SON DAKİKA: Trabzon'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 14 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.