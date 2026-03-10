Trabzon\'da Kadına Otomobil Çarptı: Hayati Tehlike

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Öznur Kazaz, otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı. Genç kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün iftar vaktine kısa süre kala Ortahisar ilçesine bağlı Bahçecik Mahallesi Şehit Refik Cesur Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Öznur Kazaz'a, hızla ilerlediği öne sürülen bir otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan Kazaz ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi süren Kazaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, kadının karşıya geçmeden önce sağına ve soluna baktığı ancak market önünde geri manevra yapan bir otomobil nedeniyle yolu tam olarak göremediği yer aldı. Ayrıca iftar vaktine dakikalar kala meydana gelen kazada, geri manevra yapan aracın arkasında dörtlülerini yakarak bekleyen bir aracın bulunduğu, hızla gelen otomobilin ise şerit değiştirerek ilerlediği ve bu sırada Kazaz'a çarptığı anlar kameraya yansıdı. - TRABZON