Trabzon\'da Yaylada Kayalıklardan Uçuruma Düşen Şahıs Kurtarıldı

Trabzon'un Araklı ilçesinde yaylada kayalıklardan uçuruma düşen şahsı Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Araklı ilçesi Bahçecik Mahallesi'ne bağlı Cörmerler Yaylası'nda Y.Z.K. isimli vatandaş kayalıklardan düşerek yaralandı. İhbar üzerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Araklı İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Yaralı vatandaş itfaiyecilerin çabaları sonucu yaklaşık 10 metrelik uçurumdan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapıldığı yaralı şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - TRABZON
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