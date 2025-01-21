Trabzon\'da Yolcu Otobüsü Yamaçtan Aşağı Yuvarlandı

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Trabzon'un Araklı ilçesinde belediye yolcu otobüsü karlı ve buzlu yolda kontrol çıkarak yamaçtan aşağıya yuvarlandı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otobüste yolcu olmaması sevindirdi.

Kaza ilçenin Çankaya mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 61 BF 072 plakalı büyükşehir belediyesine ait yolcu otobüsü Çankaya Mahallesi'ne yolcu almak için giderken kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak yamaçtan aşağıya yuvarlandı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otobüste yolcu olmaması sevindirdi. Maddi hasarın oluştuğu kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - TRABZON