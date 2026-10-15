Trabzon Of'ta balıkçı damlarında silahlı kavgada 58 yaşındaki kişi 5 kurşunla vuruldu

Trabzon Of'ta balıkçı damlarında silahlı kavgada 58 yaşındaki kişi 5 kurşunla vurulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon Of'ta balıkçı damlarının olduğu yerde çıkan silahlı kavgada 58 yaşındaki kişi vücudunun çeşitli yerlerinden 5 kurşunla yaralandı. Yaralı, araçla Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Trabzon'un Of ilçesinde bir kişi, çıkan silahlı kavgada vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı.
Olay saat 19.40 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Liman içindeki balıkçı damlarının olduğu yerde yaşandı. Eşref Kemal Saral (58) henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı 5 kurşunla yaralandı. Olay sonrası Saral, araçla Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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