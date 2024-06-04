Trabzon'da trafik kazasında 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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Trabzon'da trafik kazasında 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, Geyikli mahallesi Şıhkıranı mevkiindeki Sis Dağı Yayla yolunda seyir halinde olan araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu alt yola yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı ve yaralılar Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

04.06.2024 12:39
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Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde bugün öğle saatlerinde Sis Dağı Yayla yolunda meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Kaza ilçenin Geyikli mahallesi Şıhkıranı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Giresun'un Eynesil ilçesinden Sis Dağı Yaylası'na gitmek üzere yola çıkan Haşim K. yönetimindeki 28 ADH 522 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst yoldan alt yola yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans gönderilirken, kazada ilk belirlemelere göre 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı. Yaralılar Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Trabzon'da trafik kazasında 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da trafik kazasında 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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