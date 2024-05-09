Trafik Eğitimi ve Vali Amcalarından Gevrek Simit - Son Dakika
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Trafik Eğitimi ve Vali Amcalarından Gevrek Simit

Sivas'ta düzenlenen 4-10 Mayıs Karayolu Trafik Haftası etkinliği kapsamında trafik kurallarına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek öğrencilere simit ikram etti.

09.05.2024 19:01
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Önce trafik eğitimi sonra Vali amcalarından gevrek simit

SİVAS - Sivas'ta 4-10 Mayıs Karayolu Trafik Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi. Trafik kurallarına dikkat çekmek için düzenlenen etkinlik sonrası Sivas Valisi Yılmaz Şimşek öğrencilere simit ikram etti.

Sivas'ta 4-10 Mayıs Trafik Haftası nedeniyle Tarihi Kent Meydanı'nda etkinlik düzenlendi. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, öğrencilere balon dağıttı. Öğrenciler ve vatandaşlara trafik kuralları bilincini aşılamayı amaçlayan etkinlikte trafik levhaları anlatıldı. 'Yayaları Kırmızı Çizgimiz' temalı programda Vali Yılmaz Şimşek'in yanı sıra Belediye Başkanvekili Fehmi Taştan ve il protokolü katıldı. Öğrenciler ile toplu fotoğraf çektiren il protokolü, yaya geçidinden geçti.

"İlimizde geçen yıl 41 vatandaşımız trafik kazalarında hayatını kaybetti"

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek Trafik Haftası'nı kutlayarak, "Bu hafta boyunca bir takım etkinlikler düzenledik. Şu anda da öğrencilerimiz ile birlikte bu etkinliklerden birisini icra ediyoruz. Amacımız trafik kurallarına dikkat çekmek. Vatandaşlarımıza trafik kurallarına uyma bilincini yerleştirmek ve trafik kurallarını vatandaşlarımıza anlatmak. Gençlerimize bu yaşlarda trafik kurallarını öğretmek ve onları bu doğrultuda eğitmeyi amaçlıyoruz. Bildiğiniz üzere araç sayısının artmasıyla birlikte maalesef trafik kazaları da arttı. Dünyada yılda 1 milyon 350 bin kişi trafik kazalarında hayatını yitiriyor. Ülkemizde bu rakam 2 bin 200 civarlarında. İlimizde ise geçen yıl 41 vatandaşımız trafik kazalarında hayatını kaybetti. Bu sadece kaza anında olay yerinde vefat edenler. Bu tablo gerçekten vahim. O yüzden bu konu çok önemli dedi.

'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın'

Trafik kurallarını gençlere ve vatandaşlara iyi anlatılması gerektiğine vurgu yapan Vali Yılmaz Şimşek, "Onların trafik kurallarına uymalarını telkin etmemiz gerekiyor. Öncelikle emniyet kemeri takmak, kırmızı ışıkta mutlaka durmak ve ışık ihlali yapmamak, hız limitine mutlaka riayet etmek gerekiyor. Yaya geçitlerinde yayalara öncelik vermek gerekiyor. Bugünkü mottomuz da c şeklinde. Bu çerçevede bu etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Her etkinlik için de bir motto kullanıyoruz. Bundan sonra bu etkinliklerimiz devam edecek. Ben tüm vatandaşlarımızdan trafik kurallarına uymalarını bekliyorum. Hem kendi can ve mal güvenlikleri için hem de başkalarının can ve mal güvenliği için lütfen trafik kurallarına uyalım. Uymayanları da uyaralım" ifadelerine yer verdi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, etkinliğe katılarak trafik kurallarına dikkat çekmek isteyen öğrencilere simit ikram etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Trafik Eğitimi ve Vali Amcalarından Gevrek Simit - Son Dakika

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