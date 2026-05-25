Trafik Güvenliği İçin Bayram Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trafik Güvenliği İçin Bayram Çağrısı

Trafik Güvenliği İçin Bayram Çağrısı
25.05.2026 15:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oktay Ergör, Kurban Bayramı'nda trafik güvenliğine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şube Başkanı Oktay Ergör, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlara trafik kurallarına uyulması konusunda çağrıda bulundu. Bayram tatillerinde trafik kazalarının arttığına dikkat çeken Ergör, sürücülerin dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Bayram dönemlerinde özellikle ilkbahar ve aşırı yağışların trafik güvenliği açısından risk oluşturduğunu belirten Ergör, "Trafikte sabır ve saygı şarttır. Trafik saygı işidir, başaran çağdaş kişidir" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın bayram süresince ülke genelinde geniş kapsamlı trafik denetimleri gerçekleştireceğini ifade eden Ergör, açıklanan tedbirler kapsamında 334 binden fazla kolluk personelinin görev yapacağını, 66 bin 481 trafik polisiyle denetimlerin artırılacağını kaydetti. Ergör, trafik akışının yalnızca karadan değil havadan da takip edileceğini, 9 ilde helikopter ve 81 ilde drone destekli denetim yapılacağını belirtti.

Sürücülerin araç bakımlarını yaptırmaları gerektiğini vurgulayan Ergör, uykusuz, yorgun ve alkollü şekilde direksiyon başına geçilmemesi gerektiğini söyledi. Uzun yolda her iki saatte bir mola verilmesini öneren Ergör, hız limitlerine uyulması, kırmızı ışık ihlali yapılmaması ve emniyet kemerinin mutlaka takılması gerektiğini ifade etti.

Zincirleme trafik kazalarının çoğunun yakın takip nedeniyle meydana geldiğine dikkat çeken Ergör, yol yapım ve bakım çalışmalarının sürdüğü güzergahlarda trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

Vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayan Ergör, "Bayramımız kemerli olsun" sloganıyla sürücülere çağrıda bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trafik Güvenliği İçin Bayram Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye Basın Federasyonu’ndan Ali Mahir Başarır’a sert kınama: Kabul edilemez Türkiye Basın Federasyonu'ndan Ali Mahir Başarır'a sert kınama: Kabul edilemez
Fenerbahçe’nin yıldızı Ana Cristina dünyaevine girdi: Gelinliği büyüledi Fenerbahçe'nin yıldızı Ana Cristina dünyaevine girdi: Gelinliği büyüledi
ABD-İran müzakerelerinde son düzlük: Birkaç saat içinde kritik açıklama bekleniyor ABD-İran müzakerelerinde son düzlük: Birkaç saat içinde kritik açıklama bekleniyor
Özgür Özel, TBMM önünden kalabalığa seslendi: Sıktım dişimi ama artık yeter Özgür Özel, TBMM önünden kalabalığa seslendi: Sıktım dişimi ama artık yeter
CHP İstanbul’dan sokak çağrısı: Özgür Çelik İstanbul’u 3 bölgede meydanlara davet etti CHP İstanbul’dan sokak çağrısı: Özgür Çelik İstanbul’u 3 bölgede meydanlara davet etti
CHP’li Mahir Polat: Kılıçdaroğlu’na hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir CHP'li Mahir Polat: Kılıçdaroğlu'na hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir

14:47
Kulisleri sarsan iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i Grup Başkanlığı’ndan azlettirecek
Kulisleri sarsan iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i Grup Başkanlığı'ndan azlettirecek
14:28
TBMM’de Özgür Özel’e ilk ziyaret DEM Parti’den
TBMM'de Özgür Özel'e ilk ziyaret DEM Parti'den
14:24
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’ten gençlere dört koldan destek: Spor, teknoloji, kültür ve eğitim…
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'ten gençlere dört koldan destek: Spor, teknoloji, kültür ve eğitim…
13:43
5 kişilik aile yan yana toprağa verildi Muhtarın sözleri kahretti: Çocuklar paramparça olmuş
5 kişilik aile yan yana toprağa verildi! Muhtarın sözleri kahretti: Çocuklar paramparça olmuş
13:35
AK Parti’den CHP Genel Merkezi’nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz
13:10
Özgür Özel’in TBMM’deki “unvanı“ değişti
Özgür Özel'in TBMM'deki "unvanı" değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 15:17:52. #7.13#
SON DAKİKA: Trafik Güvenliği İçin Bayram Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.