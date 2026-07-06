Trafik Güvenliği İçin Emniyet Kemeri Etkinliği - Son Dakika
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Trafik Güvenliği İçin Emniyet Kemeri Etkinliği

Trafik Güvenliği İçin Emniyet Kemeri Etkinliği
06.07.2026 10:28
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Bahçelievler ve Sultangazi'de emniyet kemeri simülasyonu ile trafik güvenliği farkındalığı artırıldı.

Bahçelievler ve Sultangazi'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen "Yaz Sporcuları" etkinliklerinde simülasyon aracını deneyimleyen vatandaşlara, emniyet kemerinin önemi anlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce trafik güvenliği konusunda toplumsal farkındalığı artırmak ve emniyet kemeri kullanımını teşvik etmek amacıyla etkinlik yaptı. Etkinlikte vatandaşlarınla kolluk personeli arasındaki güvene dayalı iletişimi güçlendirmek de amaçlandı. Sultangazi ve Bahçelievler'de düzenlenen "Yaz Sporcuları" etkinliklerinde emniyet kemeri simülasyon aracı vatandaşların kullanımına sunuldu. Etkinlik kapsamında 306 vatandaş simülasyon aracını deneyimledi. Etkinlikte ayrıca emniyet kemerinin trafik kazalarında hayati önem taşıdığına yönelik bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleri de gerçekleştirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Trafik Güvenliği İçin Emniyet Kemeri Etkinliği - Son Dakika

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