Trafik Kazalarında Can Kaybı ve Yaralı Sayısı Artıyor - Son Dakika
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Trafik Kazalarında Can Kaybı ve Yaralı Sayısı Artıyor

Trafik Kazalarında Can Kaybı ve Yaralı Sayısı Artıyor
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Emniyet, bu yılın ilk 7 ayında 392 bin kazada 1,197 kişi yaşamını yitirdi, 227 bin kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, yılın ilk 7 ayında ülke genelinde meydana gelen 392 bin 598 kazada bin 197 kişinin hayatını kaybettiğini, 227 bin 461 kişinin yaralandığını açıkladı. Bursa'da ise 7 ayda yaşanan kazalarda 33 kişi hayatını kaybetti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, geçen Temmuz ayına dair kaza bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Bir ay boyunca ülke genelinde meydana gelen 64 bin 255 trafik kazasında 43 bin 361 kişi yaralandı, 225 kişi hayatını kaybetti. Yılının ilk 7 aylık döneminde ise ülke genelinde gerçekleşen 392 bin 598 kazada bin 197 kişi hayatını kaybetti, 227 bin 461 kişi yaralandı. Kazalara yine sürücü kusurları davetiye çıkardı. 173 bin 337 kazaya sürücüler sebep olurken 14 bin 777 yaya da kazaya karıştı. Bin 77 kaza da araç içerisindeki yolcuların kurallara uymamasından kaynaklandı.

14 milyon araç sürücüsüne kameradan ceza yazıldı

Yılın 7 aylık döneminde kuralları çiğneyen sürücülere ceza yağdı. 2 milyon 836 bin 624 sürücüye çeşitli kural ihlalleri sebebiyle cezai işlem uygulanırken şehir güvenlik kameralarınca tespit edilen kural ihlalleri sebebiyle de 14 milyon 880 araç plakasına ceza yazıldı. Alkol alıp direksiyon başına geçen 129 bin 271 sürücü denetimlerde trafik polisine yakalandı. 1 milyon 352 bin 863 araç da çeşitli sebeplerden ötürü trafikten men edildi. 2 bin 583 yayaya kuralları hiçe saydıkları için ceza yazılırken 60 bin 680 yolcuya da ceza kesildi.

Bursa'da 33 kişi hayatını kaybetti

Kural tanımaz sürücüler metropol şehirlerde de onlarca ölümlü trafik kazasına karıştı. Resmi verilere göre yılın ilk 7 ayında meydana gelen kazalarda Ankara'da 70, İstanbul'da 85, İzmir'de 39 ve Bursa'da 33 kişi hayatını kaybetti. Bursa'da geçtiğimiz Temmuz ayında bin 99 yaralamalı kaza meydana geldi. Bu kazalar sonucu kentte 8 kişi hayatını kaybederken yaralanan bin 458 kişi de hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Şehirde yılın Ocak - Temmuz döneminde ise 6 bin 143 yaralamalı kaza meydana geldi. 33 kişi kaza yerinde hayatını kaybederken 8 bin 219 kişi de yaralandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin anlaştığı kazaların ise rakamlara dahil olmadığını duyurdu.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trafik Kazalarında Can Kaybı ve Yaralı Sayısı Artıyor - Son Dakika

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