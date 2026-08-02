Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı-Kütahya kara yolunun 8. kilometresinde bulunan Kayıköy kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı istikametinden Kütahya yönüne seyir halinde olan Mustafa E. yönetimindeki 35 APV 346 plakalı otomobil ile Kayıköy kavşağından Tavşanlı istikametine dönüş yapmak isteyen Osman Y. idaresindeki 43 PD 107 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri savrularak karşı şeride geçti.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, 43 PD 107 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Ayşe Yalçın (79) olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan sürücü Osman Y. ile Ayşe Yalçın (53), diğer otomobilde yolcu olarak bulunan Hacer E. ve Ahmet Burak E. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.