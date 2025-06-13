Trafik Kazası Faciası: Baba Intihar Etti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir yıl önce 13 yaşındaki oğlunu trafik kazasında kaybeden baba, evinde ölü olarak bulundu.

21 Haziran 2024 tarihinde, Turgut Özal Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki Mehmet Batu Ö.'ye (13) bir motosiklet çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan Mehmet Batu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Olay, Kuşadası halkını derin yasa boğmuştu. Kazadan sonra bunalıma girdiği iddia edilen Mehmet Batu'nun babası Murat Ö., sabah saatlerinde evinde ölü olarak bulundu. İlk incelemelere göre Murat Ö.'nün silahla hayatına son verdiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN