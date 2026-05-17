Trafik Kazasında Genç Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tırın altında kalan 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Döşemealtı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.S. yönetimindeki 20 FZ 303 plakalı tır, Batuhan Bebek (19) idaresindeki 07 BVV 214 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan talihsiz genç, tırın altında kalarak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alarak hızla kaza mahalline gelen baba, oğlunun cansız bedenini görünce gözyaşlarına boğuldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin kaza mahallinde gerçekleştirdiği çalışmaların ardından Batuhan Bebek'in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - ANTALYA