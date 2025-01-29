Trafik Kazasında Ölüme Sebep Olan Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
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Trafik Kazasında Ölüme Sebep Olan Sürücü Tutuklandı

Karabük'te 53 gün sonra ölen adliye personeli Aydın Takıcak'ın kazasından sorumlu sürücü tutuklandı.

29.01.2025 14:25
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Karabük'te 53 gün önce karıştığı trafik kazasında adliye personeli Aydın Takıcak'ın ölümüne sebep olan sürücü Ufuk B.(33) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karabük- Yenice karayolu Kahyalar köyü mevkiinde 5 Aralık 2024 tarihinde meydana gelen kazada Karabük istikametine seyir halinde olan Ufuk B. (33) idaresindeki 34 KBV 884 plakalı Fiat marka otomobil, yola çıkan köpeğe çarpmamak için şerit değiştirince karşı istikametten gelen Aydın Takıcak (38) idaresindeki 78 AAN 749 plakalı Toyota marka araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Aydın Takıcak (37) ile yanında bulunan Akın Ç. (40) ve Alaattin D. (42) ile diğer otomobil sürücüsü Ufuk B. (33) yaralandı. Kaza sonra otomobilde sıkışan Aydın Takıcak ve Akın Ç. itfaiye ve AFAD ekiplerinin uzun çabaları sonucu sıkıştıkları yerden kurtarılmıştı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Takıcak, 53 günlük yaşam mücadelesini iki gün önce kaybetti. Adliye personeli olan Takıcak dün kılınan cenaze namazının ardından Yenice ilçesinde toprağa verildi. Takıcak'ın hayatını kaybetmesinin ardından sürücü Ufuk B. yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Trafik Kazasında Ölüme Sebep Olan Sürücü Tutuklandı - Son Dakika

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