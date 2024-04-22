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Trafik kazasında yaralanan emlakçı 17 günlük yaşam savaşını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te 17 gün önce aracıyla geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan kentin tanınan emlakçılardan Erhan Özeren, tedavi gördüğü hastanedeki yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, 5 Nisan 2024 günü Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Başpınar- İpekyolu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Erhan Özeren idaresindeki 34 JD 1685 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra önce ağaca daha sonrasında ise karşı şeritten gelen otomobile çarparak yol kenarına savrulmuştu. Kazada, Gaziantep'in tanınmış emlakçılarından olan sürücü Erhan Özeren ağır yaralanmıştı.

17 günlük yaşam savaşını kaybetti

Kaldırıldığı hastanede 17 gündür tedavi gören ve yaşam savaşı veren Özeren, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Özeren'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzerek yakınlarına teslim edildi.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.