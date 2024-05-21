Trafik Kurallarını Hiçe Sayan Sürücü Kaldırımdan İlerledi - Son Dakika
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Trafik Kurallarını Hiçe Sayan Sürücü Kaldırımdan İlerledi

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Ankara'da Gölbaşı istikametinden merkez istikametine seyir halinde ilerleyen bir araç, trafik kurallarını hiçe sayarak kaldırımdan ilerledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sürücü, kırmızı ışıkta bekleyen araçları hiçe sayarak kaldırıma çıktı ve diğer araçların önüne geçti. Trafik lambalarının yeşile dönmesiyle birlikte sürücü seyahatine devam etti. Olay, Çankaya ilçesinde meydana geldi.

21.05.2024 21:19
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Trafik kurallarını hiçe sayıp kaldırımdan ilerleyen sürücü kamerada

ANKARA - Ankara'da Gölbaşı istikametinden merkez istikametine seyir halinde ilerleyen bir araç trafik kurallarını hiçe sayarak sıkışan trafikte kaldırımdan ilerledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. Gölbaşı istikametinden merkez istikametine seyir halinde ilerleyen 14 FB 021 plakalı araç kırmızı ışıkta bekleyen araçları hiçe sayarak kaldırıma çıktı. Diğer araçların kırmızı ışıkta beklemelerine aldırış etmeyen sürücü kaldırımdan ilerleyerek diğer araçların önüne geçti. Trafik lambalarının yeşile dönüşmesiyle birlikte yola geri dönen sürücü seyahatine devam etti.

Başka bir araç sürücü tarafından kural tanımayan sürücü cep telefonu tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Trafik Kurallarını Hiçe Sayan Sürücü Kaldırımdan İlerledi - Son Dakika

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