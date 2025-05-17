Trafikte Budama Bıçağı Çeken Sürücüye Ceza

Trafikte budama bıçağı çekti ehliyeti alındı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde trafikte çıkan tartışmada bir sürücünün budama bıçağıyla (tahra) motosiklet sürücüsüne saldırı girişimi cep telefonu kamerasına yansıyınca polis harekete geçti. Yakalanan sürücünün ehliyeti iptal edildi, 993 TL ceza kesildi, rapor için ise bir sağlık kuruluşuna sevki kararlaştırıldı.

Olay, Yeşilyurt Mahallesi Yeni Cumhuriyet Alanı'nda çevresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte iki motosikletle bir hafif ticari araç sürücüsü tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine hafif ticari aracın sahibi, bagajından budama bıçağı çıkararak motosiklet sürücülerine saldırmak istedi. Araya giren bir kişi tarafından saldırı önledi. Motosiklet sürücüsü, araç sahibi arabasına bindiği sırada kaskla saldırmaya kalkıştı. Bu sırada aracından çıkan hafif ticari araç sürücüsü, yine tahrayı çıkarıp vurmak istedi. Gerginlik çevredekiler tarafından önlenirken, sürücüler bölgeden uzaklaştı.Yaşanan tartışma ve saldırı girişimleri ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ehliyetine el konuldu ceza kesildi

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla polis harekete geçti. Adana plakalı hafif ticari aracın sürücüsünün 61 yaşındaki A.T.Ş. olduğu belirlendi. Yakalanan sürünün ehliyetine geçici olarak el konularak 993 TL para cezası kesildi. Şahsın ayrıca bir sağlık kuruluşuna sevk edileceği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada da: " Tarsus ilçemizde meydana gelen, bir araç sürücünün motosiklet sürücüsüne yönelik tahra (kesici alet) ile fiziki müdahalede bulunmaya çalıştığı görüntülerdeki konuyla ilgili Trafik Denetleme Büro Amirliğimiz çalışma yapmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde sürücü tespit edilmiş olup adli işlem başlatılmıştır. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 47/1-d maddesi kapsamında 993 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca ilgili şahsın sağlık kuruluşuna sevki sebebiyle sürücü belgesine geçici süreyle el konulmuştur. Mersin'in huzur ve güvenliği için denetimlerimiz aralıksız devam edecektir" denildi.