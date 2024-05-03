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Trafikte tartıştığı kişinin kalbine bıçak saplayarak ölümüne neden olan zanlı adliyeye sevk edildi

KONYA - Konya'da trafikte tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, gazetecilerin "neden yaptın" sorusuna sessiz kaldı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Kaletaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 yaşındaki Fevzi Bildirici otogar civarında M.K. ile trafikte tartıştı. Tartışma sonrası olay yerinden ayrılan Fevzi Bildirici aracını cadde üzerindeki otoparka park etti. Cadde üzerinden evine doğru yürüdüğü sırada trafikte tartıştığı M.K.'nin yanına gelmesi üzerine ikili arasında tekrar tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda M.K., yanında bulunan bıçakla Fevzi Bildiri'ciyi kalbinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kalbine aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Fevzi Bildirici kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaya karışan M.K. daha sonra suç aleti bıçakla birlikte emniyete giderek teslim oldu.

Şüpheli M.K. daha sonra Cinayet Büro Amirliği ekiplerince ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Zanlı M.K.'nın buradaki ilk ifadesinde "pişmanım" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı M.K., gazetecilerin "neden yaptın" sorusuna ise sessiz kaldı.