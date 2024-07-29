Trafikte tartıştığı sürücüyü darp eden şahıs gözaltına alındı

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul'un Bağcılar ilçesinde sosyal medyaya yansıyan darp olayına ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Yerlikaya "Halkımızın huzurunu bozanları, trafikte saldırgan tavırlar sergileyenleri, düğün konvoyu ya da asker uğurlama diyerek yol kapatanları, masum insanların canına kast edenleri affetmeyeceğiz" dedi.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde trafikte yaşanan darp olayına ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Darp olayını gerçekleştiren şahsın gözaltına alındığını duyuran Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medyada yer alan ve trafikte tartıştığı sürücüyü darp eden şahısla ilgili görüntüler Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından incelenmiştir. Olayın 27 Temmuz 2024 tarihinde Bağcılar'da meydana geldiği, saldırıya uğrayan şahsın O.K.; şüpheli şahsın ise E.C. olduğu tespit edilmiştir. Şüpheli şahıs E.C. hakkında daha önce de çeşitli suçlardan işlem yapıldığı belirlenmiştir. Şahıs, Asayiş Daire Başkanlığımız koordinesinde, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü 100.Yıl Kemalpaşa Polis Merkezi Amirliği ekiplerimizce yakalanarak gözaltına alınmıştır. Darp edilen şahsın tedavisi devam etmektedir. Halkımızın huzurunu bozanları, trafikte saldırgan tavırlar sergileyenleri, düğün konvoyu ya da asker uğurlama diyerek yol kapatanları, masum insanların canına kast edenleri affetmeyeceğiz. Bunları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız."