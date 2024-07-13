Trafikte yol verme tartışması kavgaya dönüştü - Son Dakika
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Trafikte yol verme tartışması kavgaya dönüştü

Bursa'da iki kişi arasında trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgayı vatandaşlar ayırdı.

13.07.2024 18:47
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Trafikte yol verme tartışması kavgaya dönüştü

BURSA - Bursa'da iki kişi arasında trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgayı vatandaşlar ayırdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kişi arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavga araya vatandaşların girmesiyle çok büyümeden ayırıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Trafikte yol verme tartışması kavgaya dönüştü - Son Dakika

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