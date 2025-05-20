Alanya'da bir kadının trafikteki yön levhasında direk dansı yaptığı anlar bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

YÖN LEVHASINA ÇIKIP DİREK DANSI YAPTI

Antalya'nın Alanya ilçesinde skandal bir olay yaşandı. Bir kadın, güpegündüz trafikteki yön levhasında direk dansı yaptı.

O ANLAR KAMERADA

Direğe çıkan kadın ilginç hareketler sergiledi. Genç kadının çevreden geçenlere aldırmaması dikkat çekti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.