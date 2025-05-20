Alanya'da bir kadının trafikteki yön levhasında direk dansı yaptığı anlar bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde skandal bir olay yaşandı. Bir kadın, güpegündüz trafikteki yön levhasında direk dansı yaptı.
Direğe çıkan kadın ilginç hareketler sergiledi. Genç kadının çevreden geçenlere aldırmaması dikkat çekti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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