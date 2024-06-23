Trafodan çıkan kıvılcımlar arpa ekili tarlayı yaktı - Son Dakika
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Trafodan çıkan kıvılcımlar arpa ekili tarlayı yaktı

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Bolu'da Vakıfgeçitveren Köyü'nde trafodan çıkan kıvılcımlar 3 dekarlık arpa ekili olan tarlayı küle çevirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi. Yangın söndürüldü ve trafodaki arıza tamir edilmeye başlandı.

23.06.2024 14:03
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Trafodan çıkan kıvılcımlar arpa ekili tarlayı yaktı

BOLU - Bolu'da Vakıfgeçitveren Köyü'nde trafodan çıkan kıvılcımlar 3 dekarlık arpa ekili olan tarlayı küle çevirdi.

Yangın, Vakıfgeçitveren köyü Derekaşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Karaman'a ait arpa ekili tarlanın hemen dibinde bulunan trafoda arıza meydana geldi. Trafodan çıkan kıvılcımlar arpa ekili tarlaya sıçradı. Kısa sürede alev alev yanmaya başlayan tarladan çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın çıkan tarla söndürüldü. Arpa ekili olan tarlada 3 dekarlık alan küle döndü. Trafoda çıkan arızayı tamir etmek üzere SEDAŞ ekipleri çalışmalara başladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Trafodan çıkan kıvılcımlar arpa ekili tarlayı yaktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trafodan çıkan kıvılcımlar arpa ekili tarlayı yaktı - Son Dakika
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