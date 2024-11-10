Traktör Altında Kalan Çiftçi Hayatını Kaybetti

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Buğday ekiminde traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişi traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza Bağtepe Mahallesi'nden meydana geldi. İddiaya göre Adana'da yaşayan Mahmut Kurt, ailesiyle birlikte hafta sonu köyüne gelerek traktörle buğday ekimi yapmaya başladı. Kurt, tarlada kullandığı "tapan" adı verilen tarım aletinin üzerine yerleştirdiği taşların düşmesi üzerine traktörü durdurarak taşları tekrar yerleştirmeye çalıştı. Ancak traktör, Kurt'un müdahale ettiği sırada hareket etmeye başladı. Çiftçi traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Tarlada çalışmakta olan kardeşi Mustafa Kurt, Mahmut Kurt'un geri dönmediğini fark ederek olay yerine geldi ve durumu 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Mahmut Kurt'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Mahmut Kurt'un cenazesi, incelemenin ardından Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Mahmut Kurt'un evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilirken kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.