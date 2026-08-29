Traktör Devrildi: 1 Ölü - Son Dakika
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Traktör Devrildi: 1 Ölü

Traktör Devrildi: 1 Ölü
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Adıyaman Gölbaşı'nda traktörün devrilmesi sonucu sürücü Gazi Çapar hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Balkar Beldesi yukarı karakuyu köyü yolunda Gazi Çapar idaresindeki traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Sürücü Gazi Çapar olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemeler sonrası Çapar'ın cenazesi Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Adıyaman Gölbaşı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Traktör Devrildi: 1 Ölü - Son Dakika

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