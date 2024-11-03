Traktör Devrildi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Devrilen traktörün altında kalan vatandaş hayatını kaybetti

KASTAMONU - Kastamonu'nun Daday ilçesinde traktörün devrilmesi neticesinde 1 kişi hayatını kaybdevrilen traktörün altında kalan vatandaş hayatını kaybetti.

Olay, Daday ilçesi Dereözü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferhat Yılmaz idaresindeki traktör, ormanlık alanda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Devrilen traktörün altında

kalan Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri ve Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemelerin ardından Yılmaz'ın cenazesi morga kaldırıldı. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.