Traktör Devrildi, Kıbrıs Gazisi Hayatını Kaybetti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde tarlada geri manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan 73 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ali Hikmet Altan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Tavşanlı ilçesine bağlı Aliköy köyündeki tarla yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Hikmet Altan idaresindeki 43 UC 397 plakalı traktör, geri manevra yaptığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Altan, ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Altan, 112 Acil Sağlık ambulansıyla Tavşanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kıbrıs Gazisi Ali Hikmet Altan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Altan'ın ölümü, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Aliköy sakinleri ve Tavşanlı'da büyük üzüntüye neden oldu.