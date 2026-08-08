Traktör Devrildi: Sürücü Yaralandı
Havza'da buğday yüklü traktör devrildi, sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Havza ilçesinde buğday yüklü traktörün devrildiği kazada sürücü yaralandı.
Kaza, Havza ilçesi Emircik Mahallesi Sucuğun pınarı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram Yarar (68) idaresindeki 55 HV 937 plakalı buğday yüklü traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yaklaşık 100 metre sürüklenen traktör, ardından tarlaya devrildi. Kazada traktör sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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