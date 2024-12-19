Traktör Devrildi, Sürücü Yaralı Kurtuldu - Son Dakika
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Traktör Devrildi, Sürücü Yaralı Kurtuldu

Traktör Devrildi, Sürücü Yaralı Kurtuldu

Sakarya'da traktör devrildi fakat 'Rops Demiri' sayesinde sürücü yaralı kurtuldu.

19.12.2024 16:01
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Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde tarla yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör devrildi. Sürücü kazayı, 'Rops Demiri' sayesinde yaralı atlattı.

Kaza, Gündoğan Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. (54) kontrolündeki 14 KG 367 plakalı traktör, tarla yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Sürücü, kazayı 'Rops Demiri' sayesinde yaralı şekilde atlattı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Traktör Devrildi, Sürücü Yaralı Kurtuldu - Son Dakika

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