Traktör Kazası: Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Burdur'un Yeşilova ilçesinde traktörden yem indirildiği esnada freni boşalan traktörün geri kayması sonucu altta kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Kaza saat 19.00 sıralarında Yeşilova ilçesi Alanköy köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alanköy'de Hüseyin K. isimli kişi 15 LD 348 plakalı traktöründen yem indirdiği esnada freni boşalan traktör geri kaydı. O sırada traktörün arkasında duran eşi Şekibe K. (73) traktörün altında kalarak ağır yaralandı. Eşinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Şekibe K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Şekibe K.'nin cenazesi morga kaldırıldı. Hüseyin K. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR